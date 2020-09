Grote brand in Nieuw-West vermoedelijk aangestoken

AMSTERDAM - De grote brand van gistermiddag aan het Marius Baerplantsoen in Nieuw-West is vermoedelijk ontstaan door een in brand gestoken wasmachine in het trappenhuis. De brandweer is nog bezig met het onderzoek en kan de oorzaak van de brand nog niet bevestigen.

De brand van gister zorgde voor een zwarte portiek en veel geschrokken bewoners. Ondanks de heftig beschadigde voordeuren, de sterke rooklucht die er nog hangt en de grote schrik gaat het goed ze. Na de brand konden de bewoners bijkomen in hun eigen huis. De brandschade is alleen in het trappenhuis. Tekst loopt verder onder foto

Brandschade Marius Bauerplantsoen - NH Nieuws

Eén van de bewoners rook en sterke brandlucht en stond bij het openen van zijn deur oog in oog met een brandende wasmachine. Samen met zijn gezin ontvluchtte hij het vuur, ze kwamen ongedeerd naar buiten.

Quote ''Er wordt van alles gedumpt in het trappenhuis'' Bewoner

Volgens de bewoners wordt er wel vaker witgoed gedumpt in het trappenhuis. Maar ze hebben nog nooit meegemaakt dat er iets in de fik is gestoken. De politie kan nog niet bevestigen of de brand is aangestoken. Mocht dat zo zijn, dan wordt het een strafrechtelijke zaak. De brandweer doet op dit moment nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.

