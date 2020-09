Bunker vertelt op unieke wijze over Georgische Opstand: "Je loopt tussen de soldaten"

DE COCKSDORP - Vandaag is de bunker tegenover het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum op Texel officieel geopend. De afgelopen maanden hebben vrijwilligers er hard gewerkt om er ruimte te maken voor een unieke beleving van de bange dagen rond de Georgische Opstand, in april 1945.

"De bunker vertelt het verhaal van 10 april. De opstand is eigenlijk al mislukt", vertelt Maarten Roeper van VIND, het bedrijf dat het project heeft uitgevoerd. "De Georgiërs zitten met zo'n 250 man in de Polder Eierland en moeten beslissen: 'Gaan we nog een keer in het offensief of is het ieder voor zich'. Ze besluiten dat laatste."

De Georgische troepen, aan het oostfront gevangen genomen en daarna in Duitse dienst getreden, komen in de nacht van 5 op 6 april 1945 in opstand. Die nacht worden honderden Duitse soldaten gedood. Maar de actie mislukt al snel. De Duitsers brengen verse troepen aan wal en beginnen de Georgiërs terug te drijven.

"Je rijdt al 75 jaar langs die bunker. En eigenlijk bij de herinrichting van ons museum kwam de gedachte om er wat mee te doen", zegt voorzitter Ben Daalder van het museum. "De vrijwilligers verdienen echt een pluim. Ze zijn in februari, maart begonnen. We hebben een enorme rotzooi aangetroffen en het moest toch allemaal een beetje toonbaar worden. "

Unieke techniek

Op diverse plekken in het museum krijg je de verhalen van de soldaten te horen. Bij het vertellen van het verhaal is gebruikgemaakt van een, voor Nederland, unieke techniek. "We hebben een audiosysteem, 3D AUDIO, waarbij je getracked wordt", legt Roeper uit. "Je hebt een hoofdtelefoon op en die weet precies waar je bent. Je kunt dus met je handen op je rug door het museum gaan."

De geschiedenis van de bunker gaat niet alleen over de Georgische soldaten, maar ook over de Texelse Jetty Bakker die er samen met haar vader over de vloer komt en probeert te helpen. "Ze zijn onder andere in gesprek met de hoofdman Loladze. Je hoort ze praten en in je verbeelding maak je het compleet. Ik denk dat het daarom zo sterk binnen komt", zegt Roeper.

Bezoek

De bunker had eigenlijk al bij de 75-jarige herdenking moeten worden geopend, maar dat ging vanwege de coronacrisis niet door: het museum ging op slot. "We hebben allemaal vrijwilligers die gepensioneerd zijn, we beschouwen ons dus als risicogroep en daar gaan we verstandig mee om. We hopen dat we in april 2021 de deuren weer kunnen openen", zegt voorzitter Daalder.