Den Helder Suns willen komend seizoen de play-offs bereiken

Het team is in vergelijking met vorig jaar in de breedte gegroeid en ook kwalitatief is er een stap vooruit gemaakt.

Oefenduels

De Suns speelde tot nu toe twee oefenwedstrijden. De eerste won Den Helder met 83-93 van het Amsterdamse Apollo. Het tweede oefenduel verloor de ploeg van Peter van Noord met 79-54 van Leiden. In die laatste wedstrijd ontbraken er drie vaste waarden bij de Suns vanwege blessures. Daarnaast was de Amerikaan Bolden Brace nog niet aanwezig in verband met een inreisverbod door corona.