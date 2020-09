VLOG: Desi gaat op bezoek bij vinyl verzamelaar Erik

HOOGKARSPEL - Erik Gerritsen spaart geen zeepjes, postzegels of vingerhoedjes: maar vinyl singles. Hij heeft zeker 5.000 vinyl platen op zijn zolderkamer in huis. Waarom vraag je je misschien af? Vlogger Desi ging bij hem op bezoek.

Zijn favoriet? Alles van 'Doe Maar'. "Het is een guilty pleasure", aldus Erik. Het verzamelen is nog maar 6 jaar geleden begonnen, maar toch heeft Erik al 2000 dubbele weg kunnen doen. Hoeveel zijn verzameling ongeveer waard is? Dat vroeg Desi onder andere in de video. Bekijk het hier: