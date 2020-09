Goois testteam gaat mensen die slecht ter been zijn thuis testen op coronavirus

Het testteam is opgezet om mensen te kunnen helpen die dus al afhankelijk zijn van thuiszorg, vaak niet goed ter been zijn en zelf niet naar de coronateststraat kunnen komen. Het team gaat mensen thuis testen op verzoek van de huisarts. Het testmateriaal wordt beschikbaar gesteld door de GGD.

Het nieuwe mobiele testteam is een samenwerking tussen de GGD Gooi en Vechtstreek en regionale huisartsen en wordt bemand door medewerkers van thuiszorgorganisaties uit Huizen en Hilversum. Voorheen werden mensen die slecht ter been zijn thuis getest door huisartsen, maar dat nam veel tijd in beslag. De zorgmedewerkers moeten uitkomst bieden.

De komende tijd wordt er alleen getest op maandag, woensdag en vrijdag. Mocht het aantal aanvragen toenemen, dan wordt er opgeschaald.