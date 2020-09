Duizenden handtekeningen ingediend tegen plan 'Amsterdamse schoolkinderen eerst'

LANDSMEER - Er zijn bijna 4.200 handtekeningen verzameld tegen het plan van de vereniging van Amsterdamse middelbare schoolbesturen (OSVO) om kinderen uit de randgemeenten pas op scholen in de stad te plaatsen als alle Amsterdamse kinderen al een plek hebben. "Het is van de zotte", stelt een vader uit Broek in Waterland die al een kind in Amsterdam op school heeft zitten.

Alleen een tunnel onder de A10 scheidt de gemeente Landsmeer van Amsterdam. Toch zullen de kinderen die straks naar een Amsterdamse middelbare school willen, als het aan de OSVO ligt, achter in de rij moeten aansluiten wat betreft hun schoolkeuze. Vandaag beslist de vereniging over het door ouders en gemeenten verguisde plan. De petities die in Landsmeer werden opgezet tegen het plan zijn meer dan vierduizend keer ondertekend.

Andere opties voor een middelbare school zijn voor de kinderen uit Landsmeer te vinden in Purmerend of Zaandam, wat een stuk verder reizen is. Voor veel ouders is dat echt een brug te ver: "Wij zijn voor de middelbare school altijd aangewezen geweest op de stad", legt Ingrid Jongens uit. Zij startte de petitie die niet alleen door Landsmeerders werd ondertekend, maar ook door ouders uit andere randgemeenten.

Regiofunctie

Pieter Roozenboom uit Broek in Waterland wist niet wat hem overkwam toen hij van de plannen hoorde. "Mijn oudste zoon zit al op de middelbare school in Amsterdam. Ik heb twee kinderen die nog in Broek in Waterland op de basisschool zitten en we zijn al scholen aan het kijken. En nu komt uit de lucht vallen dat we na de 7000 kinderen, die eerst mogen kiezen, de restjes mogen oprapen."

Hij benadrukt dat Amsterdam een regiofunctie heeft. "Ik heb nog nooit gehoord dat een stad dan zegt 'Nee dat mag wel, maar dan we doen het eerst voor eigen kinderen en daarna mag dan de regio het opvullen zodat we wel de budgetten kunnen vullen.'"

