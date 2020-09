Slachtoffer van steekpartij in Den Helder liep met steekwond in rug door de stad

DEN HELDER - De 37-jarige man uit Den Helder die gisteren met een mes werd neergestoken, is door mensen gezien terwijl hij door de stad liep met de steekwond in zijn rug. Zij belden een ambulance waarna hij is geholpen. De man liep op dat moment op het bruggetje van de Fabrieksgracht naar de Binnenhaven in Den Helder.

Het slachtoffer was aanspreekbaar toen hij werd gevonden en is het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Hij is vermoedelijk op de Steengracht in zijn rug gestoken.

Een eveneens 37-jarige man uit Den Helder is aangehouden. Dader en slachtoffer kennen elkaar. Er werd gisteren al vermoed dat het steekincident is ontstaan na 'een conflict in de relationele sferen'. De politie benoemt dat nu overigens niet expliciet en vraagt mensen die meer weten, of iets hebben gezien van de steekpartij, zich te melden.