Marja is bang dat ouderen vereenzamen: "Er zou wat meer geld naar thuiszorg mogen"

AMSTERDAM - De 64-jarige Marja uit Amsterdam-Slotervaart is het afgelopen half jaar nog redelijk goed doorgekomen. De kapster moest haar zaak zeven weken sluiten, maar heeft het dankzij de overheidssteun zonder al te veel schade overleefd. Over zichzelf maakt ze zich dan ook geen zorgen. Wel over de ouderen en daklozen in Nederland.

Kapster Marja - NH Nieuws

Marja ziet in haar eigen 'buurtje' steeds meer dakloze mensen. "Mensen staan soms een paar jaar op een wachtlijst voordat ze bij de juiste instanties terecht kunnen. Ik loop wel eens door het park. Daar kom ik ze tegen. Ik vind dat echt heel schrijnend. Ik word daar echt verdrietig van."

Quote "Je ziet dat mensen erg vereenzamen" Marja van der willigen

Ook maakt Marja zich zorgen over de ouderen in ons land. "Ik vind het heel jammer dat alle bejaardenhuizen zijn verdwenen. Ouderen moeten nu veel langer wachten voordat ze geplaatst kunnen worden."

Gevolg is dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen. "Ze zijn afhankelijk van familie of andere mensen die kunnen helpen. Maar niet iedereen kan dat natuurlijk. Je ziet dat mensen erg vereenzamen. De mensen van thuiszorg zijn van goede wil, maar die kunnen ook niet meer dan hun best doen. Daar zou wel wat meer geld naar toe mogen."

