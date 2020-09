Corona-uitbraak op Nova College: "Bij negen medewerkers in Hoofddorp corona geconstateerd"

HOOFDDORP - Via een interne nieuwsbrief heeft directeur Harrie Bemelmans vorige week aan het personeel laten weten dat het aantal coronabesmettingen binnen de vestiging van het Nova College in Hoofddorp toeneemt. NH Nieuws heeft deze brief nu in handen. In totaal zijn negen medewerkers, waaronder docenten, besmet geraakt.

Woordvoerder namens de school, Jan van der Laan, vertelt wat de stand van zaken is. "We zijn als Nova College ook een afspiegeling van de samenleving en we zien een stijging in het aantal besmettingsgevallen. Heel recent hebben we in Hoofddorp bij negen medewerkers corona geconstateerd. Zij zijn vorige week positief getest op het coronavirus." Om te voorkomen dat het virus zich razendsnel door de schoolgangen kan verspreiden heeft de school direct actie ondernomen. "De collega's zijn nadat ze positief getest zijn in thuisisolatie gegaan. In overleg met de GGD zijn de teamgenoten van deze docenten en medewerkers uit voorzorg in thuisisolatie gegaan." Het gaat om zes medewerkers van de opleiding Verpleegkunde en drie medewerkers van de opleiding Welzijn.

Of de besmettingen binnen de school zijn opgetreden durft de woordvoerder niet te zeggen. "Het is heel moeilijk vast te stellen wat de aard van de besmettingen is. We hebben alle noodzakelijke maatregelen getroffen. We hebben markeringen in de school en desinfectiemiddelen zijn door de hele school beschikbaar. Ook de ventilatie is in orde en we hebben voor alle lokalen een maximaal aantal leerlingen dat daar binnen mag zijn." Afstand houden! Toch gaat het niet altijd goed als het aankomt op de 1,5 meter afstand. "In de personeelsruimte, in de gangen en op het schoolplein zien we dat leerlingen én medewerkers het lastig vinden om afstand te houden. We spreken personen daar op aan en hebben sinds de start van het schooljaar, drie weken geleden, de boodschap om bij klachten thuis te blijven uitgedragen." Niet alle medewerkers houden dus 1,5 meter afstand van elkaar. "Het gedrag van medewerkers en studenten hebben we niet helemaal in de hand. Niet iedereen houdt zich even goed aan de regels die hier gelden. We kunnen daarin niet alles 100% controleren. Alle maatregelen die we moesten nemen als school zijn genomen, in de volledige breedte."

Online les Voor het lesprogramma van de studenten die een opleiding Verpleegkunde of Welzijn volgen bij de Hoofddorpse MBO-school verandert er weinig. "De lessen gaan gewoon door, maar vinden vooral online plaats omdat docenten niet op school zijn. Dit zal nog zeker een week duren. Dan weten de docenten die preventief in quarantaine zijn gegaan of zij het coronavirus onder de leden hebben." Op dit moment komt ongeveer de helft van de studenten fysiek naar de school aan de Paxlaan in Hoofddorp door de beperkte ruimte in het gebouw. Hoeveel leerlingen er exact afwezig zijn door besmetting met het virus weet de woordvoerder niet maar voor de opleiding Verpleegkunde gaat het om minstens 120 studenten.