Muiders hoofdrolspelers in nieuwe tv-serie: "We worden bekende Nederlanders"

MUIDEN - Maandenlang zijn inwoners van Muiden gevolgd voor de documentaireserie 'Typisch Muiden'. Vanaf komende maandag is het resultaat ook echt te zien. Een moment waar de vele hoofdrolspelers naar uit hebben gekeken, maar wat ook wel spannend is.

De kappers Hylke Bazen en Josje Moolhuizen zijn in Muiden alom bekend. Met hun zaak in het midden van het vestingstadje kun je ook niet om ze heen. De kans bestaat dat ze na de tv-uitzendingen door veel meer Nederlanders worden herkend, omdat ze maandenlang zijn gevolgd door de camera. Josje ziet het 'als mooie reclame', maar Hylke geeft lachend toe dat ze wel even getwijfeld heeft of ze mee zou willen doen. "Ik weet iets van de televisie en als je aan zo iets meedoet, tja. We gaan het meemaken. Ze roepen dat we bekende Nederlanders worden en daar had ik niet over nagedacht. We gaan het wel zien." Volgens programmamaker Lysander Wiering is er voor Muiden gekozen omdat het een historische stad is, waar door de bouw van de nieuwe woonwijk De Krijgsman grote veranderingen gaande zijn. "We hebben een portret van de hechte gemeenschap gemaakt, midden in de coronacrisis." Tekst gaat verder onder de video:

De opnames waren midden in coronatijd en dat zorgde ook voor emotionele momenten. In de serie is te zien hoe Hylke met tranen in haar ogen naar de persconferentie kijkt, waarop premier Mark Rutte de sluiting van alle kappers aankondigde. "Dan ben je een actief persoon, ondernemer en word je op die bank neergezet. Je mag niks." De opnames kwamen in dat op zicht juist goed van pas. "Het was wel een leuke afleiding als de cameraman langs kwam. Ik had daardoor een leuke dag in al die zeven, acht weken dat we dicht moesten."

"Een Muider is iemand die in Muiden woont en daarvoor interesse toont"

Niet alleen de kappers maar ook een duivenmelker, de eigenaar van een charterboot, de sluiswachter en ras-Muider Guus Kroon zijn gevolgd. "Een Muider is iemand die in Muiden woont en daarvoor interesse toont", zegt hij.



Guus kan het weten, want zijn familie woont al honderden jaren in Muiden en hij is kenner van de geschiedenis van het vestingstadje. Hij wordt gevolgd in aanloop naar de onthulling van een oorlogsmonument voor een neergestorte Britse bommenwerper, waar hij zich persoonlijk tientallen jaren hard voor heeft gemaakt. Zijn reden om zich te laten volgen? "Het is een soort ijdelheid en het is leuk te zien om je straks op televisie te zien."

"Niet kijken met mijn vriend"

De kijkers gaan niet alles horen en zien van Muiden, zo vertelt Josje. "Ik wilde niet dat ze in mijn koelkast keken." Verder bouwt ze de spanning op met een heuse cliffhanger. Ze zet tijdens de serie haar handtekening onder een officieel document, maar waarvoor dat is? "Door corona zijn ook wel leuke dingen bij ons ontstaan, maar dat ga je allemaal zien. Dat ga ik nog niet verklappen."

De serie is de komende weken te zien vanaf komende maandag tot en met donderdag om 19.15 uur op NPO2. De gevolgde Muiders zullen niet bij elkaar gaan zitten, 'want dat mag niet'. Josje gaat misschien zelfs wel helemaal alleen kijken, omdat ze toch nog wel een beetje zenuwachtig is. Lachend: "Ik wil niet samen met mijn vriend kijken, want dan hoor ik zijn reactie en word ik onzeker van zijn geblèr naast me."