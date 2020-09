Ook andere verwaarloosde katten naar opvang dankzij Dierenambulance

HOOFDDORP - De vier katten die volgens Willem Kamp van de Dierenambulance Haarlem en omstreken verwaarloosd waren achtergelaten, zijn inmiddels gevangen. Een van hen is noodgedwongen ingeslapen en de andere dieren worden opgevangen tot de eigenaresse in gesprek is geweest met de dierenambulance.

Volgens de expert van de dierenambulance waren de diertjes er bijzonder slecht aan toe. "Ze hebben alle vier ontstekingen in de mond. Ze missen ook tanden. Die eerste kat, met dat tongetje uit z'n mond, had ook kattenaids. Die hebben we laten inslapen. Dat is standaard omdat kattenaids hoogst besmettelijk is."

De eigenaresse van de katten ontkende eerder dat ze nalatig is omgegaan met de verzorging van de dieren. Dat kan en wil Willem niet geloven. "Bij de laatste kat hebben we het vlooienbandje af moeten knippen. Die kat werd bijna door het bandje gekeeld. We zijn er vrij zeker van dat er lange tijd niet naar deze katten is omgekeken."

Vorige week maandag lukte het de medewerkers van de dierenambulance om slechts een van de vier verwaarloosde katten te pakken te krijgen. "Gisteren hebben we de laatste twee gevangen. Ook deze katten hebben ontstekingen in de bek. Die met dat ontbrekende oor is vrijdag aan de beurt om behandelt te worden door de dierenarts." Waarschijnlijk moet deze kat geopereerd worden aan het kapotte oor.

Voor Willem is het niet zijn favoriete taak om katten in de val te laten lopen maar in dit geval is het voor het goede doel; namelijk het welzijn van de dieren. "Ik ben blij dat ik ze gevangen heb. Dat we er eentje hebben moeten inslapen is teleurstellend, maar voor de andere drie poezen ben ik blij dat ze opgevangen zijn."

De eigenaresse van de katten zal over twee weken weer thuis zijn. Dan gaat de Dierenambulance Haarlem in gesprek met haar over het vervolg en mogelijk andere huisvesting voor de vier poezen.

Vorige week maandag was NH Nieuws aanwezig bij de reddingsoperatie van de Dierenambulance. Kijk hieronder de reportage terug: