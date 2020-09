FNV Metaal en ondernemingsraad bezorgd over enorm verlies Tata Steel Europe

Het gaat om de cijfers van afgelopen boekjaar, wat betekent dat de terugloop in verdiensten door de coronacrisis hier nog niet in te zien is. Volgens Roel Berghuis van FNV Metaal is de ontwikkeling zorgwekkend. "Het is Tata Steel Europe. De Nederlandse tak is relatief gezond en kan zichzelf nog bedruipen, maar wij vinden wel dat dit buitengewoon zorgelijk is."

Gerrit Idema van de ondernemingsraad van Tata Steel deelt die zorgen. "Het afgelopen jaar hebben we ook in IJmuiden niet goed gedraaid, maar dat is niet de oorzaak van deze problemen.

Bijna een miljard verlies

Vanmorgen werd bekend dat Tata Steel Europe in het afgelopen boekjaar bijna een miljard euro verlies heeft gedraaid. Accountants van PWC die verantwoordelijk zijn voor het controleren van de jaarcijfers publiceerden eerder deze week hun rapport, waarin ze waarschuwen voor de situatie van de staalgigant.

Volgens de accountants liggen de problemen vooral in de Britse tak van de onderneming, waar al langer verlies wordt gedraaid. In IJmuiden gaan al jaren stemmen op voor het afsplitsen van de Britse tak.

Nationalisering

Volgens Idema is een van de meest voor de hand liggende oplossingen het afsplitsen en eventueel nationaliseren van de Britse tak. "Of je moet zorgen dat het niet langer verliesgevend is."

"Het is geen geheim dat de grootste problemen in het Verenigd Koninkrijk liggen. De basis is daar niet goed genoeg om winst te kunnen maken", aldus Idema.