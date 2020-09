Boetes en taakstraffen voor opruiende taal Sinterklaasintocht Amstelveen

AMSTELVEEN - Het OM heeft vandaag voor de rechtbank in Amsterdam tegen de eerste vier verdachten taakstraffen en boetes geëist. Ze worden vervolgd voor het plaatsen van hatelijke reacties onder een Facebookfilmpje van de Sinterklaasintocht in Amstelveen, in 2018.

Als het aan het openbaar ministerie ligt krijgen twee verdachten een taakstraf van dertig uur. Tegen twee andere verdachten die moeten voorkomen eist het OM een boete van 350 euro.

Het filmpje over de Sinterklaasintocht werd indertijd gedeeld door de journaliste Clarice Gargard. Op de beelden waren demonstranten te zien van actiegroep Kick Out Zwarte Piet. De verdachten plaatsten volgens justitie daaronder hatelijke reacties als 'Bom erop' en 'Jammer dat ze de slavernij hebben afgeschaft, ik zou de zweep erover halen'. In totaal staan 25 verdachten deze en volgende week terecht voor opruiende taal onder het Facebookfilmpje.

Commotie

Rond deze rechtzaak ontstond vooraf nog commotie. Het OM heeft de Officier van Justitie, Jacobien Vreekamp, vervangen na discussie over haar onafhankelijkheid. Ze besloot eerder rapper Akwasi niet te vervolgen voor uitlatingen over Zwarte Piet. Nu blijkt dat zij met een actievoerder van Kick Out Zwarte Piet in het bestuur zat van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam.