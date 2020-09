Vlag halfstok bij de Ruïne van Brederode: vrijwilliger ‘Willem I’ overleden

SANTPOORT-ZUID - Afgelopen vrijdagavond 11 september is vrijwilliger Jos van Riel onverwacht overleden. Van Riel vertolkte jarenlang de rol van Willem I in de Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid.

Van Riel kwam sinds zijn jonge jaren al in de Ruïne van Brederode en was jarenlang vrijwilliger. Rob Kortekaas is samen met zijn partner Angelique Schipper sinds maart 2017 de beheerder van de Ruïne en is zeer ontdaan over het verlies van Van Riel.

"Sinds ik hem ken vertolkte hij met zoveel enthousiasme de rol van Koning Willem I, maar ook al voor mijn komst was hij als Willem I te zien, ik vermoed tussen de 10 en 15 jaar", vertelt Kortekaas. "Daarvoor vertolkte hij de rol van edelman maar de kleding van Willem I had hij al jaren in zijn kast hangen."