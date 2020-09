Texels restaurant sluit vrijwillig de deuren na twee coronagevallen bij medewerkers

DE KOOG - Restaurant Oranjerie 't Vogelhuis in De Koog heeft de deuren zaterdag vrijwillig gesloten: twee medewerkers blijken besmet te zijn met het coronavirus. "Ondanks dat zij vanaf 6 september niet meer hebben gewerkt, nemen wij het zekere voor het onzekere en laten onszelf en al onze medewerkers testen", zo meldt het restaurant, aldus mediapartner Texelse Courant .

"Pas als we zeker weten dat iedereen gezond is, zullen wij onze deuren weer openen voor de gasten", zeggen Chéra en Anton van der Vis van 't Vogelhuis. De besmette medewerkers betreft een kok en een medewerker uit de bediening.

"De GGD heeft aangegeven dat ons bedrijf open mag blijven met enkel de getroffen medewerkers en hun huisgenoten in quarantaine. Dit voelt voor ons niet goed en niet voldoende voor u en onze gezondheid, vandaar deze vrijwillige sluiting", schrijven zij op hun website.

Enkele andere medewerkers zijn inmiddels getest. Anton: "Daarvan is de uitslag gelukkig negatief. Van de andere collega's hopen we die donderdag binnen te hebben. Als die ook negatief zijn, zouden we mogelijk vrijdag weer open kunnen."