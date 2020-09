Gooise Meren wil een miljoen aan coronasteun voor cultuur en sport

Van het miljoen dat Gooise Meren wil reserveren voor corona steun moet er hoe dan ook drie ton worden vrijgemaakt voor Pampus, de Grote Kerk Naarden, het Bussumse theater Spant! en het Naarder Vestingmuseum. Deze vier maken kans op een geldbedrag uit het provinciale coronanoodfonds voor culturele instellingen. De musea, de kerk en het theater maken daar kans op 8,5 ton uit dat fonds, op voorwaarde dat de gemeente Gooise Meren een derde meebetaalt.

Of de musea, de kerk en het theater het geld krijgen, wordt rond oktober/november pas bekend.

Aanvragen langs de meetlat

Maar er zijn meer welzijns- en cultuurinstellingen en sportclubs die zwaar te lijden hebben onder het coronavirus. Ze kunnen straks allemaal aankloppen bij de gemeente, hoe kleinschalig ook.

Gooise Meren heeft de afgelopen tijd al tussen de vijftien en vijfentwintig hulpverzoeken gekregen. Als het coronanoodfonds er komt, worden alle verzoeken langs de meetlat gelegd. Gooise Meren heeft een 'afwegingskader' opgesteld, waarmee aanvragen worden beoordeeld.

De verwachting is dat de miljoen euro die Gooise Meren nu wil reserveren, voldoende is voor de meest noodzakelijke steun de komende tijd.

Geen huur voor sportclubs

Voor sportclubs wil Gooise Meren ook kijken of het kan aanhaken bij een landelijke regeling die onlangs in het leven is geroepen. De gemeente kan de huur voor sportaccommodaties tussen 1 maart en 1 juni van dit jaar kwijtschelden en daarvoor gecompenseerd worden door het Rijk.

Er wordt nu gekeken hoeveel clubs daar aanspraak op kunnen maken en wat dat gaat kosten.