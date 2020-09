Zussen uit Purmerend zamelen slaapzakken in voor vluchtelingen op Moria

PURMEREND - De komende dagen zetten de zussen Paulien en Maaike Kloosterboer alles op alles om 650 slaapzakken in te zamelen voor de vluchtelingen van kamp Moria. Tot en met woensdag kunnen mensen slaapzakken doneren bij het decorbedrijf van hun vader in Purmerend.

Maaike wees haar zus Paulien op de oproep van hulporganisatie Because We Carry om 15.000 slaapzakken in te zamelen voor de vluchtelingen van het afgebrande kamp Moria op het eiland Lesbos. "We dachten meteen: laten we dit doen", vertelt Paulien aan NH Nieuws. "De beelden van Moria raakten ons heel erg. Op deze manier kunnen we, ook met het bedrijf, wat terug doen."

Slaapzak maakt het verschil

Because We Carry wil met de actie deze week nog de slaapzakken naar Lesbos sturen. 'Na goed denken en rondvragen is het de slaapzak die nu op Lesbos alle verschil maakt', valt in de oproep te lezen.

Hiervoor zocht de organisaties in eerste instantie inzamellocaties. Per locatie worden maximaal 650 slaapzakken ingezameld. Vanwege het transport kunnen er niet meer per locatie ingezameld worden. Naast het bedrijf van de zussen Kloosterboer, is de Coffee Bakery in Haarlem het andere punt in Noord-Holland waar mensen hun slaapzakken heen kunnen brengen.