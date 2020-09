Naarder kanonnenbouwers leveren vijfde gerestaureerd kanon af

NAARDEN - Ze hebben er maanden aan gewerkt, werden tussendoor even geplaagd door het coronavirus, maar konden het resultaat afgelopen weekend tóch tonen: Naarders André Leijenhorst, Ruud Beek en Wim Kloosterman hebben hun vijfde gerestaureerde kanon af. Het gevaarte werd gisteren vol trots onthuld.

De drie Naarder zeventigers zijn al tijden bezig met het restaureren van historische kanonnen. Ze herbouwen de affuiten, onderstellen van de kanonnen. Dat begon toen André een affuit van een kanon dat hij in zijn tuin had staan begon op te knappen. Ruud en Wim haken al snel aan.

De afgelopen twee jaar rolde het ene na het andere affuit uit de werkplaats van het Naarder drietal. Hun werk staat al in Naarden, bij het Vestingmuseum, de Utrechtse Poort en het Burgemeester Wesselingplein, en in Muiden bij het Muizenfort.

Het vijfde gerestaureerde kanon stond al een tijdje klaar om onthuld te worden, maar het coronavirus gooide eerder roet in het eten. Gisteren werd het gevaarte alsnog onthuld voor de deur van Het Arsenaal.

Meer kanonnen

Ook na het vijfde gerestaureerde kanon zijn de Naarders nog niet klaar. Er wordt momenteel gewerkt aan affuiten voor twee kanonnen die van de Westbatterij in Muiden af komen. Het hout van de onderstellen was helemaal verrot, maar de oude metalen delen worden hergebruikt. Als de kanonnen klaar zijn, keren ze terug in Muiden.

NH Gooi nam zondag een kijkje bij de onthulling van het vijfde kanon: