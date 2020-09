Nazomeren in de regio: Velsen vult nog één keer de pierenbadjes

VELSEN - Met het onverwachte warme nazomerweer op komst vullen ze in Velsen nog een keer dit jaar de pierenbadjes. In Park Velserbeek en het Burgemeester Rijkenspark in Santpoort-Noord kan er vandaag en morgen nog eenmaal gespetterd worden.

"We hadden het niet verwacht, maar met deze temperaturen vullen we nog eenmaal het pierenbadje", zegt Nico Nanne, beheerder van Park Velserbeek. "We zijn wel erg afhankelijk van het weer en er mag niet teveel wind staan, maar het belooft lekker warm te worden de komende dagen. Vandaag en morgen zijn de badjes sowieso gevuld en woensdag zien we weer verder, we bekijken het per dag", aldus Nanne.

Onder de radar

Ook het pierenbadje in het Burgemeester Rijkenspark in Santpoort-Noord wordt deze ochtend gevuld met water. René de Graaf is voorman van de regio Velsen en is verantwoordelijk voor de groenvoorzieningen. Hij vertelt dat we sowieso vandaag en morgen terecht kunnen in hun pierenbadje. Wanneer het warme weer aanhoudt, dan eventueel nog een paar dagen extra.

"Ik houd het wel ietwat onder de radar want we willen niet teveel drukte en onnodig risico lopen, zegt de Graaf. "Het is de hele zomer goed te doen geweest wat betreft de coronamaatregelen en het afstand houden, dus dat willen we ook nu nog even volhouden. Maar zo’n heerlijk nazomerzonnetje is natuurlijk ideaal en we verwachten vanmiddag dan ook zeker veel ouders en kinderen uit de omgeving."