Kritiek CDA Heemstede op landelijke partij: "Grapperhaus moet zichzelf aangeven"

Volgens Boeder is het een doorn in het oog dat overtredingen van de coronaregels leidt tot een boete en een strafblad, maar als de minister zelf in de fout gaat kunnen de boetes plots omlaag en wordt het strafblad geschrapt. 'Waar is de publieke gerechtigheid als zelfs de minister de regels die hij ons oplegt aan zijn laars lapt en daarna vrijuit gaat?', staat in de brief.

Er zijn drie politieke hangijzers die in Heemstede in het verkeerde keelgat schieten: het vluchtelingenprobleem in Griekenland, de overtreding van de coronaregels door CDA-minister Ferd Grapperhaus en de gang van zaken rond de lijsttrekkersverkiezing.

Het CDA staat voor 'rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit'. In Heemstede zien ze met lede ogen aan dat de regeringspartij deze waarden links laat liggen. "Wat er landelijk nu gebeurt, daar zijn we het niet mee eens", verklaart CDA-fractievoorzitter Oscar Boeder de brief.

In een brief aan het partijbestuur laat CDA Heemstede weten te worstelen met de wijze waarop de partij landelijk de eigen CDA-uitgangspunten 'met voeten treedt'. "Genoeg is genoeg", zeggen de Heemstedenaren.

In de brief noemen ze het opvangen van vluchtelingenkinderen in de regio en niet in Nederland 'CDA-onwaardig.' "Want, waar is de solidariteit, de barmhartigheid, als we denken aan de opvang van kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen? Het CDA ondersteunt de opvang van deze kinderen in de regio (Griekenland), maar hoe zal de toekomst voor deze kinderen eruit gaan zien? Hun toekomstbeeld is volstrekt onderbelicht gebleven."

Omzigt rehabiliteren

Ook de landelijke verkiezingsstrijd tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt verdient niet de schoonheidsprijs, zegt CDA Heemstede. Leden zeiden dat ze tijdens een digitale stemming op Omtzigt hadden gestemd, maar de computer meldde: bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge. Ook de vrouw van Omtzigt kreeg die mededeling. "De houding tegenover een kandidaat, die in korte tijd zoveel sympathie en stemmen voor zich wist te winnen, is het CDA onwaardig. Het komt er nu eigenlijk op neer dat de vrouw van Pieter Omtzigt wordt beschuldigd van onzorgvuldigheid. De klungelige manier waarop de digitale keuzemogelijkheden op tablets waren ingericht zorgden voor verwarring. De partij had ons inziens hierover publiekelijk uitleg moeten geven. De mededeling: “Het onderzoek heeft uitgewezen dat de verkiezing correct is verlopen”, kwam na één dag en wordt door veel Nederlanders niet geloofd. Bovendien had het CDA de heer en mevrouw Omtzigt publiekelijke moeten rehabiliteren."

Hippe schoenen

De brief is een actie van CDA Heemstede alleen. "In beginsel zijn wij een lokale partij en bepalen we onze eigen koers. Wat er landelijk gebeurt, daar zijn wij het niet mee eens. We willen met de brief invloed uitoefenen op wat er gebeurt in de partij. Wij roepen op dat het CDA weer de uitgangspunten van de partij gaat uitdragen."

Zo schrijven de Heemstedenaren niet eens te zijn met de stoere taal van Grapperhaus en de uitstraling van lijsttrekker Hugo de Jonge: "De kracht van het CDA is van oudsher ‘de betrouwbaarheid’ ten aanzien van goede bestuurders geweest, die de vier uitgangspunten wisten uit te dragen. Dat hoeft niet te gebeuren met spierballentaal, hippe schoenen of ander uiterlijk vertoon."