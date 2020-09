'Tata Steel Europe draait verlies van bijna een miljard'

De accountants waarschuwen voor de situatie van de staalgigant. Dat zou volgens de krant niet alleen komen door het verlies van 925 miljoen euro, maar ook omdat het Indiase moederbedrijf van van de Europese tak weigert bij te springen. Volgens de krant is er 'significante materiële onzekerheid over de continuïteit'.

Het tekort is een stuk groter dan het vorige boekjaar, toen het bedrijf 157 miljoen in het rood uitkwam. Het grootste deel van het verlies is door de Britse afdeling van het bedrijf gemaakt. In IJmuiden wordt al langer gepleit voor een scheiding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, zodat de staalfabriek in IJmuiden niet aan de Britse verliezen onderdoor gaat.

Publicatie rapporten

Accountants van PWC controleren de boeken en jaarcijfers van de staalgigant. Het rapport was op 29 juli al klaar, maar werd pas afgelopen donderdag gepubliceerd nadat het Noordhollands Dagblad aan de bel trok over het uitblijven ervan. De jaarverslagen van Tata Steel Nederland en Tata Steel IJmuiden zijn nog niet gepubliceerd.