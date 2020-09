Verdachte aangehouden voor plunderen verkoopstalletjes

Bij een van de geplunderde stalletjes in Heiloo stond een bewakingscamera. Uit de beelden bleek dat een man in een zilvergrijze mercedes de mogelijke dader was. Ook in Heemskerk is de man op een bewakingscamera vastgelegd.

Op Facebook laat de politie weten dat gisteren het kenteken van de mercedes bekend werd. Die middag werd de auto meerdere keren gezien, maar de bestuurder in eerste instantie nog weg komen.

Gisteravond kon de bestuurder van de mercedes worden aangehouden. De auto werd gezien in 't Zand. Een politieman, die op dat moment niet aan het werk was, hield de man aan. In de auto werden ook een aantal producten aangetroffen die mogelijk gestolen zijn uit verkoopstalletjes.