Telstar-trainer Andries Jonker: "We moeten goed voetbal gaan verbinden met resultaat"

VELSEN-ZUID - Telstar liep zondagavond tegen het eerste puntenverlies van dit seizoen aan. De Witte Leeuwen kregen genoeg kansen tegen MVV, maar vonden Bill Lathouwers steeds op hun weg. "Zuur is wel weinig. Dit is zoals we willen voetballen. We waren veel en veel beter dan MVV", reageert trainer Andries Jonker na afloop.

Andries Jonker: "Dit was verreweg de beste wedstrijd van dit seizoen" - NH Nieuws

Jonker was ondanks de nederlaag van zijn ploeg zeer tevreden met het spel van zijn spelers: "Wij denken dat we een goede ploeg worden door steeds beter te voetballen. Dit was verreweg de beste wedstrijd van dit seizoen, alleen staan we nu met lege handen. We moeten goed voetbal gaan verbinden met resultaat."

Quote "We moeten goed voetbal gaan verbinden met resultaat" telstar-trainer andries jonker

Telstar-spits Glynor Plet scoorde zijn eerste goal van het nieuwe seizoen, maar stond toch met lege handen na afloop. "Vandaag was zo'n wedstrijd waarin ik eindelijk een aantal kansen kreeg. Voor de rust kregen we een goal tegen, dan loop je achter de fouten aan. Tweede helft hebben we goed druk gegeven. Jammer dat we de goals niet maken." Tekst gaat verder onder de video

Telstar-speler Glynor Plet: "Ik kreeg vandaag eindelijk een aantal kansen" - NH Nieuws

De Witte Leeuwen presenteerden deze week aanvallers Gyliano van Velzen en Sebastian Soto was ook speelgerechtigd. Desondanks voelt Plet geen druk. "Dat is alleen maar goed. Versterking voor het team maakt iedereen beter. Je moet altijd presteren. Hoe meer kwaliteit, hoe beter het niveau van het team wordt."

Quote "Hoe meer kwaliteit, hoe beter het niveau van het team wordt" telstar-speler glynor plet

Lees ook Sport Eerste seizoenstreffer Glynor Plet is niet genoeg voor Telstar tegen MVV