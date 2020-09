'Drama' in Groenendaalse bos Heemstede: Pony aangevallen door agressieve honden

HEEMSTEDE - Wat vandaag begon als een dag ponystappen in het Groenendaalse Bos in Heemstede, eindigde voor Eric Geels en zijn pony als een drama. Twee honden vielen één van de pony's aan waarmee ze op stap waren. De pony liep verschillende wonden op.

"Zoals we elk weekend doen, waren we vandaag in het Groendaalse Bos in Heemstede om te ponystappen. Plotseling schoten twee huskies op één van onze pony af en beten de pony op verschillende plaatsen", vertelt Eric Geels aan NH Nieuws.

Omstanders hebben de honden weggejaagd, totdat de eigenaar van de honden uit het bos kwam lopen om de honden aan te lijnen. Eric vertelt dat de dierenarts bij de pony is geweest. De wonden zijn ontsmet en er zijn hechtingen aangebracht. "Verder gaat het goed met de pony", laat Eric weten. "Over 14 dagen kunnen de hechtingen eruit."

In sommige delen van het Groenendaalse Bos in Heemstede mogen honden los lopen, maar waar de pony van Eric liep mocht dat volgens hem niet. Na het incident kwamen handhavers polshoogte nemen. "Ook de politie is aanwezig geweest om alles op papier te zetten", besluit Eric.