Eerste seizoenstreffer Glynor Plet is niet genoeg voor Telstar tegen MVV

VELSEN-ZUID - Telstar kreeg de beste kansen tegen MVV, maar moest toch genoegen nemen met een nederlaag. De bezoekers kwamen via een strafschop van Jelle Duin op 0-1, maar Glynor Plet stelde na rust orde op zijn zaken. Koen Kostons maakte in de slotfase aan alle hoop van Telstar een einde: 1-2.

De bezoekers uit Maastricht kwamen vlak voor rust -tegen de verhouding in- op voorsprong. Siebe Vandermeulen maakte een duwfout. Noord-Hollander Jelle Duin, de huurling van Jong AZ, schoot de bal onberispelijk achter Jasper Schendelaar. Na de openingstreffer kregen de Velsenaren geen mogelijkheden meer.

De speelgerechtigde Sebastian Soto begon op de bank, Benaissa Benamar ontbrak vanwege een knieblessure. Hij werd vervangen door Vincent Regeling. Glynor Plet kreeg de eerste grote kans na een voorzet van Regeling, maar Bill Lathouwers redde goed. Enkele minuten voor de rust kopte Ilias Bronkhorst de bal over het doel heen.

In de tweede helft kreeg Plet dé kans om de Witte Leeuwen op gelijke hoogte zetten. De spits mocht aanleggen voor een penalty, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Lathouwers. Plet bracht Telstar na twintig minuten in de tweede helft tóch op gelijke hoogte na een assist van Shayne Pattynama. Het was voor de spits zijn eerste treffer van het nieuwe seizoen. Bronkhorst kreeg een gigantische kans, maar zijn schot belandde op het hoofd van Lathouwers.

Telstar was het meest gevaarlijk, maar invaller Joeri Schroijen kon MVV weer op voorsprong zetten. In de slotfase had Plet de gastheren op voorsprong moeten zetten, maar zijn kopbal plofte op de lat. Vlak voor tijd kwam de bezoekers wederom op voorsprong. Schroijen gaf voor en Koen Kostons schoot onberispelijk binnen: 1-2.

Telstar speelt 22 september de volgende wedstrijd tegen Excelsior. Er wordt om 18.45 uur afgetrapt in Rotterdam.