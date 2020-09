NH Nieuws panel: standbeeld J.P. Coen mag blijven staan in Hoorn

HOORN - Het standbeeld van J.P. Coen mag gewoon blijven staan op de Roode Steen. Dat vindt de grootste groep van de NH Nieuws panelleden die in Hoorn wonen. En van alle initiatieven is het meeste enthousiasme voor een referendum.

Eén ding is wel duidelijk. De meerderheid van de panelleden vindt dat de inwoners van Hoorn moeten bepalen wat er moet gebeuren met het beeld. Van alle initiatieven die er nu zijn krijgt het referendum van Rik Meester met 59 procent de meeste steun. De tegenstanders zijn vooral ook mensen die vinden dat het beeld sowieso mag blijven staan. Maar Cor Sjerps heeft andere zorgen. "Referenda geven geen goede afspiegeling van de bevolking. Alleen de uitersten pro en contra zullen meedoen. De gemeenteraad is een betere afspiegeling."

Volgens de meerderheid van de 85 deelnemers is het beeld onlosmakelijk met Hoorn verbonden. En als er dan wat mee moet gebeuren is het hooguit het toevoegen van een tekst om de persoon J.P. Coen te duiden. Het helemaal verwijderen kan slechts op twee procent steun rekenen.

Over de plannen van de gemeente voor een stadsgesprek(ken) om een brede discussie te voeren over racisme, discriminatie en uitsluiting is veel verdeeldheid. 46 procent is voor, 42 procent is tegen. "Alleen uitersten worden gehoord, nuance ontbreekt dan vaak", vertelt een anoniem panellid in de reacties.

Yvette Damhuis is wel een voorstander, al ziet ze ook nadelen. "Probleem bij zulke gesprekken is vaak wel dat degenen die moeilijk uit hun woorden komen nooit gehoord worden." Een andere anonieme deelnemer zegt: "Goed idee, mits het over en weer geen scheldpartij wordt. Het heeft alleen zin als er naar elkaar wordt geluisterd en men elkaar respecteert."