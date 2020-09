Familie de Bruijn runt al meer dan 50 jaar vliegveld Texel

TEXEL - De luchthaven van Texel is een drukbezochte plek op het eiland. Toeristen komen voor de vliegtuigen en de parachutisten die je bijna kunt aanraken vanaf het terras. Jaarlijks telt het vliegveld met zijn start- en landingsbaan van gras zo'n 25 duizend vluchten. Maar wat het vliegveld echt bijzonder maakt is dat al drie generaties van de familie de Bruijn er havenmeester is.

Vliegveld de Vlijt op Texel werd in 1937 geopend en was een werkverschaffingsproject voor werkloze Tesselaars in de crisisjaren. Het was vernoemd naar een boerderij die op die plek had gestaan. In de oorlog is de luchthaven deels verwoest en in 1952 werd de Vlijt heropend.

"Toen mijn vader in 1964 havenmeester werd op het vliegveld stond er een bunker en een oud restaurant", vertelt Ed de Bruijn. "Het grasveld werd bijgehouden door schapen. De boer was in die tijd de belangrijkste klant van het vliegveld."

Onder Joop de Bruijn en onder opvolger Ed werd het vliegveld gemoderniseerd. Er kwam een moderne hangar een nieuw hotel en een restaurant. Vanaf de jaren zeventig bood het vliegveld onderdak aan het parachutecentrum Texel, dat veel publiek trok. En om de drie jaar wordt de Texel Airshow gehouden wat het vliegveld ook populairder maakte.

"Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel", zegt Ed de Bruijn. "Havenmeester zijn is voor ons een soort roeping. Je moet altijd voor mensen klaar willen staan. Vliegtuigen kunnen vroeg of laat nog aankomen en dan zijn wij er om ze te ontvangen en ze verder te helpen."