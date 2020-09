White Stones begint uitstekend aan nieuw seizoen: "Het kan bijna niet beter"

EGMOND AAN DEN HOEF - "Dat we goed aan het seizoen zijn begonnen is wel duidelijk", glundert White Stones-trainer Rogier Bunink. De zaalvoetballers wonnen afgelopen week overtuigend met 8-1 van AGOVV, vrijdag werd het 3-3 tegen ASV LEBO. "Het had iets beter gekund als we vlak voor tijd 4-3 hadden gemaakt, maar het kan bijna niet beter."

White Stones verloor afgelopen seizoen de eerste vijftien duels en stevende af op degradatie. Het enige puntje haalde de zaalvoetballers tegen het Hoornse Veerhuys (5-5 red.). De coronacrisis zorgde ervoor dat het seizoen voortijdig werd beëndigd. "We hadden er wel vertrouwen in dat het dit jaar beter zou gaan. We hebben acht nieuwe spelers en andere jongens hebben vorig seizoen ervaring opgedaan. Het lijkt meteen allemaal te kloppen." "We speelden tegen AGOVV echt heel goed", blikt Bunink terug. "Afgelopen vrijdag vond ik de eerste helft minder, na de rust kwamen we goed in ons spel. Daardoor konden we gelijke tred houden met LEBO. Afgelopen seizoen was het logisch dat we het moeilijk hadden, acht spelers waren vertrokken. We hadden ingecalculeerd dat we zouden degraderen. Door een wondertje zijn we erin gebleven." Nieuwe spelers bij White Stones:

Anass Boulhalhoul, Brent Braaksma, Jorn Braaksma, Jan Willem Tesselaar, Nick Zeijlmans, Tarik El Hahaoui, Yassine Kabir, Raymond de Waard, Dennis de Waard, Tom Groot en

Luc Schuffelen.

Veel ambities Door het goede begin is White Stones ambitieus in hun doel. "Eerst was het doel om ons te handhaven, maar we doen het nu boven verwachting. Het zou erg mooi zijn als we met de winterstop bij de eerste acht staan. Desondanks blijft handhaving ons eerste doel." Komende week spelen de zaalvoetballers tegen nieuwkomer ZVV Den Haag. "Ik ken ze niet. Eerste wedstrijd hebben ze het nog wel redelijk gedaan, maar vrijdag verloren ze met 18-2 van Hovocubo. In deze vorm hebben we er vertrouwen in dat het goed komt.".