Amstelland Maurice heeft zijn droombaan, maar nog lang geen zicht op een woning

AALSMEER - Maurice is 28 en heeft twee weken geleden tegen zijn verwachtingen in een baan gevonden. Hij studeert momenteel af op het gebied van watermanagement. Zijn interesse in de Tweede Wereldoorlog en zijn jarenlange, vrijwillige ervaring bij het CRASH museum in Aalsmeer zorgden ervoor dat hij nu werkt voor een particuliere explosievenopspoorder.

Als deelnemer aan het NH Nieuws panel heeft Maurice van Grasstek op deze Prinsjesdag een positief verhaal te vertellen: hij was bang nog jaren te moeten speuren naar werk dat aansluit bij zijn studie, maar hij heeft nog voor hij is afgestudeerd een baan aangeboden gekregen als projectingenieur. Hij werkt voor een bedrijf dat wordt ingeschakeld om explosieven op te sporen alvorens er gebouwd gaat worden. "Dat regel ik vanuit kantoor, dat de jongens in het veld alles kunnen doen. Dat ze weten wat ze moeten doen, wat ze kunnen aantreffen, wat ze nodig hebben."

Dit werk is Maurice op het lijf geschreven. Hij is al elf jaar als vrijwilliger actief voor het CRASH museum in Aalsmeer. Hier leerde hij alles over de 'bommen en granaten' die in het verleden werden gebruikt. "Echt een combinatie tussen wat ik hier doe, mijn passie voor oorlog en wat er is gebeurd in het verleden en mijn studie."

Toch is niet alles rozengeur en manenschijn. De starter heeft namelijk geen idee waar hij terecht kan op de woningmarkt. "Ik ben nu 28, het is tijd dat ik het huis uit ga." Sociale huur is geen optie omdat hij dichter bij zijn werkgever wil wonen maar ingeschreven staat in Aalsmeer. In de vrije sector huren is ook onbegonnen werk door de torenhoge huurprijzen. "Wat moet ik? Ik kan geen kant op! Ik zit hier vast, ik heb daar werk maar kan er niet heen verhuizen. (..) Of het nou sociale huur is of goedkope starterswoningen zijn, dat maakt me niet uit, als mensen maar ergens heen kunnen die net van school komen."

Verantwoording We hielden de enquête onder de 4100 leden van het NH Nieuws panel. In totaal deden 1411 mensen mee aan het onderzoek. Wil je ook meepraten over allerlei onderwerpen in Noord-Holland? Geef je dan hier op voor het NH Nieuws panel. Je wordt dan ongeveer eens per maand uitgenodigd voor onze enquêtes.