ZVV Volendam-trainer Hoekema: "Achteraf gezien had het duel door kunnen gaan"

"Hij had last van een loopneus en hij hoestte veel. Daarom heeft hij zich laten testen. Uiteindelijk heeft de KNVB de wedstrijd tegen Veerhuys eruit gehaald", blikt Hoekema terug in gesprek met NH Sport. "Ik vertelde wat er aan de hand was tegen de voetbalbond en dat er contact zou zijn met de GGD om te kijken hoe we dat gingen doen. We wisten namelijk niet of we eventueel besmet waren, dus dan houd je een slag om de arm. Achteraf had die wedstrijd gespeeld kunnen worden."

De speler is dinsdag ziek geworden. "De GGD is gaan terugrekenen. Eén van mijn spelers heeft nog contact met hem gehad in de besmettingstijd. De rest van het team bleef overnachten op Texel. Hij is in de ochtend terug gereden met de besmette speler. Die moest in quarantaine en de rest mocht van de GGD gewoon voetballen. Ze gaven zelfs aan dat het goed was om te spelen, omdat volgende week weer iets zou kunnen zijn."