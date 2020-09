Goud voor zeiler Nicholas Heiner op Kielerwoche

KIEL - Op het eerste grote evenement na het uitbreken van de coronacrisis, de Kielerwoche, hebben de zeilers van TeamNL goede prestaties geleverd. Nicholas Heiner uit Enkhuizen, in de Finnklasse al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio in 2021, won goud.

Marit Bouwmeester verspeelde de hoofdprijs in de laatste race en moest genoegen nemen met zilver. "Het is natuurlijk heel goed dat we weer kunnen racen", zei Heiner. "Het was op z'n Duits een beetje overgeorganiseerd. Wel jammer dat niet alle toppers er waren. Ik ben zeker tevreden met het resultaat want je moet nog steeds goed varen en scherp zijn om te winnen. Op naar het Open Nederlands kampioenschap in Medemblik volgende week."