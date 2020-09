Milan Vader wint MTB 3 Nations Cup in Spaarnwoude

SPAARNWOUDE - Mountainbiker Milan Vader uit Middelburg heeft de MTB 3 Nations Cup-wedstrijd in Spaarnwoude gewonnen. "Het was zeker niet makkelijk. Misschien zag het erzo uit, maar het kost toch veel moeite", aldus Vader die solo over de finish kwam.

NH Sport/ Thomas Brood

"Winnen is altijd fijn. Alleen over de manier waarop het ging ben ik niet zo tevreden. Ik ben een topsporter dus ik moet kritisch zijn. Er is ruimte voor verbetering", laat Vader na de finish weten.

De Schot Erno McCrae en Sam de Nijs uit Warmenhuizen werden respectievelijk tweede en derde. NH Sport was aanwezig bij de race in Spaarnwoude. Een uitgebreide reportage is maandag te zien op onze kanalen.