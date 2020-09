Afro-bieb geopend in OBA: "De eerste Afro-bieb ter wereld buiten Afrika"

AMSTERDAM - Vrijdagavond is de Afro-bieb geopend in de openbare bibliotheek van Amsterdam (OBA). In de bibliotheek staan boeken uit Afrika en boeken geschreven door Afrikaanse schrijvers. Initiatiefnemer van de Afro-bieb is filmmaker Kibret Malkonnen.

Kibret kon maar weinig goede Afrikaanse boeken vinden in Nederland. Er waren maar enkelen met een hoog prijskaartje in de boekenwinkels of het moest online worden besteld."In winkels in Nederland was er een tekort of waren er helemaal geen boeken" deelt Kibret.

Dus begon Kibret zelf met het verzamelen van Afrikaanse boeken. "Toen ik er ongeveer tweehonderd had, dacht ik 'kan ik andere mensen hier niet ook blij mee maken?'." En zo ontstond het idee voor een bibliotheek.

