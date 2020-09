Provinciale Staten voorlopig in Egmond aan Zee: "Dit is even het huis van de democratie"

Volgens de commissaris snakken alle Statenleden naar een normale vergadering. "De digitale vergaderingen kwamen op mij als vermoeiend over. Aan het eind van de dag was je echt versleten", aldus van Dijk. "Politiek heeft fysiek vergaderen nodig. Mensen moeten elkaar kunnen zien voor het politiek debat. We kunnen het spel hier volledig naspelen."

Van Dijk, normaal voorzitter van de Staten vergaderingen in Haarlem, komt de dag voor de eerste vergadering naar zijn nieuwe vergaderzaal bekijken. "Het is wel een enorme zaal", luidt Van Dijks reactie bij binnenkomst. "Zoals ik nu zie hebben ze exact de tafels hetzelfde neergezet als in Haarlem, dus ik vergis mij niet in wie waar zit."

De zoektocht naar een vervangende locatie voor de vergaderingen begon deze zomer. "In juni hebben wij een eerste inspectie gehad en dit is de locatie geworden voor een aantal vergaderingen vanuit de provincie", vertelt Richard Nan van hotel Zuiderduin. "Er heeft al op internet gestaan dat Egmond aan Zee de komende tijd de hoofdstad van de provincie is en wij zijn zeer content dat wij dat mogen huisvesten."

Natuurlijk is de coronaperiode ook voor dit hotel niet gemakkelijk geweest. "We hebben grote internationale congressen moeten afzeggen, maar daardoor heb je nu wel ruimte in de planning voor dit soort bijeenkomsten."

Zwembroek mee

Hoe Statenleden zich op hun nieuwe vergaderstek zullen voelen weten we pas maandag. Ook moet dan duidelijk worden of ze zich anders gaan gedragen en of de veranderde vergaderlocatie van invloed is op de kwaliteit van het dagelijks bestuur van de provincie. "Ik rook het zwembad bij binnenkomst al. Dus ik moest er even aan denken dat ik morgen mijn zwembroek mee moet nemen", vertelt commissaris van Dijk met een knipoog.