Politie beëindigt illegale feesten in Halfweg en Amstelveen

AMSTELVEEN - De politie heeft gisteravond een illegaal feest beëindigd op studentencampus Uilenstede. Op het feest waren zo'n tweehonderd bezoekers afgekomen. In Halfweg werd er opgetreden tegen een feest met zo'n vijfhonderd bezoekers.

De politie kreeg rond 21.30 uur een melding over geluidsoverlast op de studentencampus.

Uit camerabeelden bleek dat een groep van meer dan tweehonderd jongeren zich had verzameld rond het grasveld bij het sportcentrum. Volgens de politie hielden de aanwezigen niet voldoende afstand tot elkaar en was er bovendien een grote hoeveelheid alcoholhoudende drank aanwezig.

Proces-verbaal

Toen rond 22.00 uur diverse agenten naar de plek kwamen om het feest te beëindigen, gingen de meeste jongeren er direct vandoor. "Toen was ook duidelijk dat veel feestgangers niet op de campus woonden, aldus de politie.

Een persoon heeft een proces-verbaal gekregen voor het organiseren van het feest. Ook zijn twee grote speakers in beslag genomen.

Halfweg

Ook in Halfweg heeft de politie vannacht een illegaal feest beëindigd. Daar waren zon vier- tot vijfhonderd bezoekers op afgekomen.

Even na middernacht trok volgens de politie een grote stroom mensen in de richting van het Spaarnwoudegebied. In de buurt van de Houtrakkerweg liepen veel mensen naar de voetgangerstunnel bij de A9, ter hoogte van Vinkebrug.

Het feest werd beëindigd met behulp van onder meer de marechaussee, Rijkswaterstaat en agenten uit andere eenheden.