Open Monumentendag in Den Helder: van drijf-in bioscoop tot De Stelling

DEN HELDER - In het jaar dat veel niet kan, is het gelukkig wel mogelijk Open Monumentendag te organiseren. CityMarketing Den Helder wist een programma met een elftal monumenten samen te stellen, die in het weekend van 12 en 13 september de deuren openden.

De Helderse wethouder Heleen Keur verzorgde op De Nollen de officiële opening, Noordkop Centraal was daarbij. Manouk van Deutekom van Citymarketing Den Helder is blij dat de monumentendag toch door kon gaan: "Bij heel veel monumenten is er niet genoeg ruimte, waar je de anderhalve meter kan waarborgen. Dus heel veel monumenten zijn wel afgevallen. Maar gelukkig hebben we toch genoeg deelnemers om het door te laten gaan."

Drijf-in bioscoop

"De drive-in op Westoever is een activiteit die dit jaar helemaal nieuw is", vertelt Van Deutekom. En dat is niet met auto's, maar met bootjes. "Echt op zijn Hollands gezegd drijf-in."

Het schip de Bonaire is ook te bezoeken dit weekend. Ben Mooiman van Stichting Zijner Majesteits Bonaire vertelt dat het al een oud monument is: "In 1877 is het schip gebouwd als oorlogsschip. Dat is op dit moment niet te zien, maar er is een kanon in de maak dat op het voordek stond." Dat zal waarschijnlijk voor het einde van het jaar op het dek staat.

Zijn favoriete Helderse monument is De Stelling. "De Stelling van Amsterdam is werelderfgoed, maar je rijdt te pletter om een van die bunkers tegen te komen in het land en het is ook slecht te zien. Hier hebben we een stelling in zijn oorspronkelijke vorm. Ik vind dat dit meer recht heeft op de status werelderfgoed dan de Stelling van Amsterdam."