Heemskerkse heeft boodschap voor 'Rutte & co': "Loop eens mee met een verpleegster"

Ook de gehandicapte Ingeborg van Kleef pleitte in 'De Flat' in 2015 voor het openhouden van sociale werkplaatsen, uit vrees om in het 'gewone' bedrijfsleven niet mee te kunnen in het tempo dat ze daar gewend zijn. Vijf jaar later werkt ze nog steeds in een sociale werkplaats. "Daar ben ik ik enorm blij mee, maar had ook geluk omdat mijn baas zei dat ik vanwege mijn leeftijd kon blijven. Ik kan namelijk bijna met pensioen."

Rutte

Toch wil ze zich graag uitspreken voor haar collega's met een beperking. "Meneer Rutte, alstublieft, laat de jonge mensen en ook oudere mensen gewoon werken in de sociale werkplaats. Houd deze werkplaatsen open, anders sneeuwen ze onder en missen ze de mensen die ervoor getraind om - bijvoorbeeld - een epileptische aanval te kunnen helpen."