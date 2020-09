Wijksafari door de Bijvanck moet bewoners warm maken voor flinke renovatie

"Enerzijds krijgen de bewoners de gelegenheid om hun ideeën en aandachtspunten aan ons mee te geven. Anderzijds kunnen wij onze ideeën voor de wijk tegen de bewoners aanhouden, om zo te polsen of het op draagvlak kan rekenen", zegt wethouder Boersen in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Stedenbouwkundig bureau SWECO zal de renovatie van de Bijvanck overzien. Senior Stedenbouwkundige Rutger Wijngaarden was ook mee op de wijksafari en ziet veel aspecten die van belang zijn in tijdens de renovatie. "We hebben natuurlijk te maken met de energietransitie en het klimaatvraagstuk", zegt Wijngaarden tegen NH Gooi Zaterdag. "Maar we hebben ook te maken met praktische problemen zoals het parkeren."