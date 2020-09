Corona-symptomen bij Amsterdam Pirates: wedstrijd tegen Neptunus uitgesteld

Drie spelers uit het team van coach Michael Duursma hebben symptomen die 'mogelijk zouden kunnen wijzen op corona', laten de Amsterdammers weten. Het betreffende drietal is getest en blijft in thuisquarantaine tot de resultaten van de tests beschikbaar zijn. Op verzoek van de Pirates heeft de KNBSB de wedstrijd uitgesteld naar komende dinsdag.

Zondag

Zondag zouden de beide ploegen elkaar opnieuw treffen. "We wachten vandaag op de testresultaten", laat Duursma weten. "Afhankelijk daarvan weten we of we morgen kunnen spelen of niet." De eerste wedstrijd tussen de twee Nederlands honkbalgrootmachten eindigde donderdag in een 7-4 overwinning voor de ploeg uit Rotterdam.