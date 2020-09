Eerste solo-zeiltocht eindigt dramatisch: KNRM moet er aan te pas komen

HOORN - Reddingstation Wijdenes werd vanmorgen gealarmeerd door een zeiljacht met motorproblemen voor de haven van Hoorn. De eigenaar van het schip was voor het eerst zelfstandig gaan varen met zijn nieuwe boot.

De man had de afgelopen twee weken samen met een instructeur gevaren en probeerde het vanmorgen op eigen kracht te doen. De reis zelf verliep goed, maar toen hij bij de haven van Hoorn kwam zat hij met een probleem.

De motor van zijn zeiljacht wilde namelijk niet starten, waardoor het schip niet de haven van Hoorn binnen kon varen. Via de KNRM vroeg de eigenaar om hulp, en reddingboot De Gooier van Reddingstation Wijdenes rukte uit om het schip weer in veilige haven te brengen. Dit gebeurde door middel van een sleepverbinding, waardoor het zeiljacht in de Grashaven van Hoorn aangemeerd kon worden.