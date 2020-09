Verkoudheidsklachten bij Hoornse badmintonners, competitieduel uit voorzorg afgelast

Door verkoudheidsklachten bij trainer Serge Mayer en zijn dochter Chloë is het tweede eredivisieduel van de badmintonners van HBV afgelast. De Hoornse Badmintonvereniging zou het zaterdagavond in de thuishal opnemen tegen Smashing uit Wijchen.

Mayer heeft zelf milde klachten en is nog niet getest op corona. Hij zegt te zijn aangestoken door zijn 13-jarige zoon, die al negatief is getest.

Dochter Chloë zit sinds donderdag ziek thuis. De speelster wist voor de afgelasting al dat ze niet kon spelen. Vader Serge is daarom blij dat de bond de wedstrijd heeft uitgesteld: "Chloë speelt een belangrijke rol in ons team."

Onduidelijkheid

Vooraf was het voor de badmintonners nog niet duidelijk wat de bond zou doen als spelers klachten hebben: "Eerder kregen we van de bond te horen dat de wedstrijd bij een situatie als deze gewoon door zou gaan.", zegt Mayer. "Dan hadden we op het laatste moment vervanging moeten regelen, maar dat is voor ons niet te doen. Ons tweede team, dat een niveau lager speelt, heeft ook een wedstrijd. We hadden in dat geval dus met spelers uit het derde team moeten gaan spelen."

Competitiestart

HBV kende al een ongelukkig begin van de competitie. Vorige week verloren de West-Friezen in hun eerste eredivisieduel van het seizoen met 5-3 van BC Amersfoort.