Vrijgelaten partner van overleden vrouw in Amstelveen opnieuw aangehouden

AMSTELVEEN - De 33-jarige partner van de vrouw die afgelopen woensdag dood werd aangetroffen in een woning aan de Suze Groeneweglaan in Amstelveen, is opnieuw aangehouden. Gisteren liet de politie hem nog vrij, omdat uit onderzoek gebleken zou zijn dat de vrouw niet door een misdrijf om het leven is gekomen.