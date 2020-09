Vrouw op scootmobiel rijdt verdwaald rond op 80 km/u weg

HAARLEM - Een 83-jarige vrouw belandde gistermiddag met haar scootmobiel op de Schipholdijk, waar een snelheidslimiet van 80 kilometer per uur geldt. Ze was de weg kwijt geraakt toen ze naar Haarlem reed. De Koninklijke Marechaussee heeft haar van de weg gehaald en veilig thuis gebracht.

Automobilisten die de scootmobiel op de weg zagen, pasten hun snelheid en hielden afstand van de vrouw. Zo zorgden ze ervoor dat ze niet kon worden aangereden.

Toen de Koninklijke Marechaussee de vrouw van de weg afhaalde, zei ze dat ze de weg naar Haarlem zocht en zo op de Schipholdijk terecht was gekomen. De vrouw was erg blij toen ze eenmaal thuis was gebracht.