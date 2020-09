Zandvoortse Ajacieden Jan en Martijn kunnen niet wachten: "Antony is fantastisch"

ZANDVOORT - "We winnen 0-3 van Sparta." Jan Snijders uit Zandvoort, Ajacied in hart en nieren, barst van het vertrouwen. Hij en zijn maatje Martijn Rademakers bezoeken vaak de wedstrijden in de Johan Cruijf Arena en hopen dat komend seizoen ook weer te doen. Vandaag speelt Ajax zijn eerste competitiewedstrijd sinds de coronacrisis en dus is het tijd voor een korte, maar kritische evaluatie van de afgelopen transferzomer met Jan en Martijn.

"Ik heb het dikke boek van Cruijff, van 693 pagina's, helemaal uitgelezen. En ook die van Rep en Sneijder", vertelt Jan. Het is duidelijk, ook tijdens de coronacrisis draaide bij hem alles om Ajax. Hij woont - net als Martijn - in zorgcentrum Nieuw Unicum in Zandvoort, maar allebei hebben ze hun 'roots' in Amsterdam liggen. "Het gaat redelijk met me", aldus Martijn, ook gekleed in Ajax-shirt. "Ik heb de wedstrijden van Ajax wel gemist afgelopen maanden." Jan is het daar helemaal mee eens.

Dan is het tijd om de transfers door te nemen. "Ziyech zit wel goed bij Chelsea, die slaagt overal wel. Ik weet zeker dat hij aan het einde van zijn carrière nog bij Ajax terugkomt", aldus Jan. "Ik vind het heel jammer dat hij weg is. Net als Cruijff en Litmanen was hij de dirigent op het veld. Ook baal ik er wel van dat Donny van de Beek weg is. Donny patste echt binnen het team", vult Martijn aan. Beide mannen zijn iets minder verdrietig om het vertrek van Joël Veltman naar Brighton. "Daar ben ik niet echt rouwig om. Die maakte toch best veel fouten", aldus een kritische Martijn.

'Meer samba!'

De Zandvoorters zijn zeer te spreken over de nieuwe Braziliaanse aanwinst Antony. "Die komt er wel. Hij is er nog maar kort, maar hij deed het in de oefenwedstrijden fantastisch. En die Mohammed Kudus is ook erg goed, maar die is nog erg jong", vertelt Jan over de nieuwe aanwinsten. "Antony moet goed gaan samenwerken met Neres, zodat de échte samba weer eens terugkomt", zegt Martijn. "O ja, en een groot pluspunt vind ik Schuurs. Die hadden ze met het Nederlands elftal tegen Italië moeten opstellen, dan hadden ze niet verloren", aldus Jan.

Beide Ajacieden hopen snel de wedstrijden te kunnen bezoeken. "Ik weet niet hoe die vijftienduizend plekken worden verdeeld, maar vaste klanten krijgen geloof ik voorrang. Dus dan zit ik goed", aldus Jan. Martijn wijst ook nog even op een ander praktisch probleem. "We zoeken ook mensen die als begeleider met ons mee willen, want dat is wel een vereiste in verband met de veiligheid."

'Vechten voor de titel!'

De wedstrijd tegen Sparta kijken de twee voetbalfans in ieder geval vanuit Zandvoort. Ze willen de selectie nog wel even met een paar bemoedigende woorden toespreken. Allereerst Jan. "Nou, ik zou zeggen ga zo door, ik hoop dat ik er snel weer bij ben." Martijn heeft een iets langere boodschap. "Jongens, jullie moeten niet alleen op techniek, maar ook veel op snelheid gaan trainen. En blijf vechten voor de titel. En pak de wereldbeker. En het Nederlands Elftal moet ook maar eens wereldkampioen gaan worden, in de naam van Cruijff!"

Kijk naar de bovenstaande videoreportage om de kritische evaluatie van Jan en Martijn te bekijken!