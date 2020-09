Tweede teststraat voor regio Haarlem om druk bij Kennemer Sporthal te verlichten

Doel van deze tweede teststraat in de regio Haarlem is om de druk op de teststraat bij de Kennemer Sporthal te verlichten. GGD Kennemerland wil graag dagelijks 800 tot 850 mensen kunnen testen en dat zou op deze manier mogelijk moeten worden. Op dit moment is het bij alle testlocaties in de provincie ontzettend druk. Zo moeten Haarlemmers soms voor een test zelfs naar testlocaties in West-Friesland uitwijken.

De nieuwe teststraat bevindt zich in de Expo Haarlemmermeer, Stelling 1. Mensen die zich willen laten testen, moeten eerst een afspraak maken en kunnen dan per auto of fiets daarnaartoe komen.