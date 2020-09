Coronateststraat Schiphol vanaf morgen voorlopig dicht

SCHIPHOL - De coronateststraat op Schiphol gaat vanaf morgen voorlopig dicht. De testlocatie op Schiphol sluit voorlopig haar deuren omdat het kabinet heeft besloten 'de schaarse testcapaciteit nu in te willen zetten op plekken waar dat het meest nodig is'.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Schiphol hoopt dat er op korte termijn meer testcapaciteit beschikbaar komt. Topman Benschop pleitte onlangs voor een testplicht voor alle reizigers die van en naar hoogrisicolanden vliegen. Vakbond FNV wilde dat de teststraat ook zou worden opengesteld voor Schipholpersoneel.

Beperkt open

De teststraat op Schiphol was beperkt open voor reizigers die zich vrijwillig aanmeldden. Dagelijks konden er maximaal 1.400 mensen worden getest van de 5.000 potentiële passagiers die uit oranje of rode gebieden op Schiphol aankwamen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid was uitbreiding van de openingstijden niet aan de orde.

Schiphol zegt te begrijpen dat het kabinet ervoor kiest om de schaarse testcapaciteit nu in te zetten op de plekken waar dat het meest nodig is. De teststraat op Schiphol werd op 13 augustus geopend.