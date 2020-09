Saibari bezorgt Jong AZ tweede nederlaag van het seizoen

Jong PSV vocht zich naarmate de eerste helft vorderde terug in de wedstrijd en de Alkmaarders kregen kort voor de rust de deksel op de neus. Hobie Verhulst, die mocht spelen omdat er geen leeftijdsgrens is bij onderlinge wedstrijden van beloftenteams, kon eerst nog redding brengen op een schot van Richard Ledezma. Enkele minuten later moest hij het antwoord echter schuldig blijven op een strafschop van dezelfde Amerikaan.

In de rust kreeg de ploeg van trainers Vonk en Goudmijn de kans om zich weer op te richten, maar kort na de pauze ging het opnieuw mis. Saibari zorgde er al snel voor dat de Eindhovenaren voor de eerste keer deze avond aan de goede kant van de score stonden. De aanvaller wist wel raad met een goede bal van Justin de Haas.

Saibari

De naam Saibari zou in het vervolg van de wedstrijd nog veel vaker voorbij komen. Kort na de 1-2 was hij bijna direct goed voor de 1-3, maar de Marokkaans-Spaanse technicus schoot voorlangs. Toch duurde het niet lang voor hij zijn tweede treffer van de avond kon noteren. Des Kunst zag zijn megakans namens AZ gekeerd worden door PSV-doelman Maxime Delanghe en even later was het aan de andere kant raak. Saibari kreeg de bal plots voor de voeten en wist wel raad met dat buitenkansje. Doordat Verhulst in de slotfase in de fout ging, kon de aanvaller vervolgens ook nog eens zijn hattrick completteren: 1-4.