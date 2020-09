Jong AZ-aanvoerder Koopmeiners: ''We geven de doelpunten te makkelijk weg''

WIJDEWORMER - Vier tegendoelpunten moest Jong AZ incasseren tegen de leeftijdsgenoten van Jong PSV. Op sportpark Kalverhoek verloor de ploeg van Michel Vonk met 1-4. Jong AZ-aanvoerder Peer Koopmeiners baalde na afloop zichtbaar van het resultaat: ''Eigenlijk waren we de eerste helft oppermachtig en hadden we de totale controle.''

Peer Koopmeiners na Jong AZ - Jong PSV - NH Nieuws

''Misschien vergeten we wel uit te lopen naar 2-0 of 3-0 en dan vlak voor rust krijg je een discutabele strafschop tegen'', vervolgt Koopmeiners. ''Maar na rust geven we het gewoon volledig weg. Dan maken we nog net te vaak de verkeerde keuzes.''

Tegendoelpunten Jong AZ-trainer Michel Vonk was erg teleurgesteld in de tweede helft van zijn ploeg. ''We hebben de tegenstander zelf terug in de wedstrijd laten komen. Er was geen vuiltje aan de lucht, maar na de rust wordt het al snel 1-3 en dan gaan de hoofden naar beneden hangen'', aldus Vonk.

Na de 6-1 nederlaag tegen NAC en nu de 1-4 tegen Jong PSV staat het totaal aantal tegendoelpunten voor Jong AZ al op tien en dat baart Michel Vonk lichtelijk zorgen: ''Natuurlijk is dat niet goed. Dat weten wij ook en dat wil je niet. Dit is een slechte start, maar we gaan er alles aan doen om de volgende wedstrijd weer een goed resultaat neer te zetten.''

Michel Vonk na Jong AZ - Jong PSV - NH Nieuws

Maandag komt Jong AZ alweer in actie.De Alkmaarders gaan dan op bezoek bij Jong Utrecht.

