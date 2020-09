Pleidooi voor monumentenstatus Amsterdams buurthuis: "Soort icoon voor Transvaal"

Het gebouw uit 1975 is ontworpen door de beroemde architect Pi de Bruijn, ook verantwoordelijk voor het gebouw van de Tweede Kamer. Meijer vertelt dat hij als 25-jarige student architectuur in Delft al naar Amsterdam kwam om het gebouw van De Bruijn te bewonderen.

Nergens in Nederland vind je meer monumenten dan in Amsterdam. En jaarlijks komen er monumenten bij. Paul Meijer van erfgoedvereniging Heemschut hoopt dat dat binnenkort ook geldt voor het markante gebouw aan de Danie Theronstraat in Amsterdam-Oost. "Een hele uitgesproken architectuur. Nu zouden we het heel gedurfd vinden, maar toen hoorde het ook wel bij de tijd."

In het gebouw zijn veel kleuren en glas verwerkt, zodat je goed meekrijgt wat er binnen gebeurt. "De architectuur is een typisch tijdsbeeld", vervolgt Meijer zijn pleidooi voor de monumentenstatus. "In combinatie met de buurtvoorziening, Buurtcentrum Transvaal."

'Soort icoon'

En ook al heeft het de monumentenstatus hoef je zo'n gebouw natuurlijk niet per se mooi te vinden, benadrukt Meijer "De Eiffeltoren in Parijs vond men ook niet mooi, maar dat is een icoon geworden. En zo is dit gebouw ook een soort icoon voor Transvaal."

Bij voorbijgangers valt het pand niet unaniem in de smaak. "Mooi, maar een beetje oud", zegt een man voorzichtig. Een ander kent de historie van het pand, en laat dat meewegen in z'n oordeel. "Dit heeft veel jaren heel veel betekend voor de mensen, dus ik geloof het van belang is dat 'ie blijft."

Anders dan anders

De Open Monumentendagen zijn dit jaar door de coronamaatregelen anders dan anders. Voor alle monumenten moet je reserveren en bijna alles is al volgeboekt. Daarom heeft de gemeente speciaal voor Amsterdammers die achter het net vissen vijf mini-colleges gemaakt.

Die zijn te volgen via www.amsterdam.nl/minicolleges. Voor wie er toch lekker op uit wil zijn er 9 wandel- en fietsroutes uitgezet langs verschillende monumenten in de stad.