Ganzen maken Roels groenten onverkoopbaar: "We wisten niet wat we zagen"

"Op dit perceel heb ik er de afgelopen jaren geen last van gehad", vertelt hij tussen de romanesco in Hauwert. "En nu zijn ze er ineens ingevlogen. We kwam hier 's ochtends aan en wisten niet wat we zagen."

De 'ganzenplaag' loopt financieel behoorlijk in de papieren. "Op dit moment hebben wij twee percelen waar wij schade aan hebben, dan praat je al gauw over de 30.000, 40.000 euro wat gewoon weg is."

De groenteteler vindt het belangrijk om dit probleem te laten zien - niet alleen in de hoop dat het onder de aandacht komt bij de provincie. Maar ook om de consument te laten zien hoe het product groeit en waar je als teler mee te maken hebt. "Consumenten zien niet dat het eten kapot gaat, want er is altijd genoeg in de supermarkt."

De provincie kan ganzenschade compenseren, maar dan moeten telers wel een melding van de schade maken bij een speciaal meldpunt, zo legt Kees Nieuweboer van LTO West-Friesland uit. "Dit kost je driehonderd euro per melding waardoor veel boeren geen melding maken, want de schade wordt pas uitgekeerd nadat je aan strenge eisen hebt voldaan, dus de kans dat je driehonderd euro voor niets betaalt is aanwezig."

Om zelf de ganzen te verjagen heeft hij linten geplaatst en schijnt er na zonsondergang een laser door het veld. Al zorgt dat er volgens hem alleen voor dat het probleem zich slechts verplaatst. "Gisterenavond had ik een laser neergezet en alle ganzen vlogen weg, ik dacht; kijk da's mooi gaan. Vanmorgen kom ik op hetzelfde perceel en ze zitten er gewoon weer."

Volgens Nieuweboer en Bakker moet de ganzenpopulatie worden ingedamd. Nieuweboer: "In 2017 was de schade van de grauwe gans in de provincie Noord-Holland 5,5 miljoen euro. En in 2005 was het 45.000 euro, dus er is wel wat aan de hand - en dan hebben we het alleen nog maar over de grauwe gans."

Populatie verminderen

"Ik vind dat de provincie alles op alles moet zetten om de ganzenstand terug te zetten naar de stand van 2005", aldus Nieuweboer. Dat kan volgens hem door te jagen, maar ook door het behandelen van nesten zodat eieren niet uitkomen en ruivangsten in de ruiperiode.

Daar sluit Bakker zich bij aan. "Het aantal ganzen moet gewoon terug, weer naar een normaal aantal dieren. Een paar ganzen, dat is mooi voor de natuur, dat is helemaal geen probleem. Maar zulke plagen die we nu hebben, dat kan gewoon niet."